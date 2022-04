Leclerc alvo de roubo: fã aproximou-se para tirar foto e levou-lhe relógio de 300 mil euros

Charles Leclerc está a viver um arranque de sonho no Mundial de Fórmula 1, mas nem tudo corre bem ao piloto da Ferrari. Esta segunda-feira, em Viareggio, o piloto monegasco foi vítima da própria fama, ao ser alvo de um assalto por parte de um (suposto) fã, que no momento em que se preparava para tirar uma foto acabou por lhe roubar o relógio que levava naquele momento.De acordo com o portal 'TGCOM24', o relógio em causa é um Richard Mille 67-02, que na sua versão comercial está avaliado em 300 mil euros. Contudo, o que Leclerc era bem mais valioso: estava personalizado com as cores do Mónaco e, no ano passado, um modelo similar, também personalizado, foi vendido por 2 milhões de euros.No momento do assalto, o líder do Mundial de Fórmula 1 estava acompanhado pelo seu personal trainer (Andrea Ferrari), mas naquele momento nenhum conseguiu fazer mais do que alertar as autoridades, pois o ladrão apanhou todos de surpresa e escapou do local.