Leclerc e a 'batalha' com Sainz: «Não nos podemos dar ao luxo de fazermos o que fizemos hoje»

Depois do 'drama' de Fernando Alonso e do embate entre Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lewis Hamilton (Mercedes) na largada, os companheiros de equipa na Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. protagonizaram os momentos mais entusiasmantes da corrida de sprint do Grande Prémio da Áustria. Os dois pilotos andaram grande parte da prova a batalhar entre si pelo 2.º lugar na mini-prova - com um total de 23 voltas -, deixando Max Verstappen (Red Bull) tranquilo na liderança. Para Charles Leclerc, este tipo de comportamento não poderá ser repetido na corrida 'a valer'.





"Bem, eu penso que amanhã vai ser uma corrida mais longa e que a gestão dos pneus será um pouco mais importante comparado com a prova de hoje. Por isso, provavelmente, não nos podemos dar ao luxo de fazermos o que fizemos hoje. Perdemos um pouco de tempo, mas mesmo quando o Max já tinha uma margem [de vantagem], nós conseguimos igualar o ritmo dele, por isso nunca saberemos [como será amanhã]", disse o piloto monegasco, atual terceiro classificado no Mundial de pilotos.

Já Carlos Sainz, quarto colocado do Mundial, mostrou-se bastante satisfeito pela 'batalha' com o companheiro de equipa, assumindo que a equipa não perdeu muito para a Red Bull, pois, afinal de contas, não existem muitos pontos em disputa numa corrida de sprint.

"Hoje havia muito pouco a ganhar ou a perder com a batalha. Estamos a falar de mais um ponto porque numa corrida de sprint não há muitos pontos para conquistar e também Max pareceu estar com a situação sob controlo durante toda a prova lá na frente. Não creio que tenhamos perdido muito", começou por dizer o espanhol, que no último fim de semana, em Silverstone, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1.

E prosseguiu: "Eu tive um bom arranque, depois tive algumas batalhas de posição logo no início, primeiro com o Max na curva 3 e depois com o Charles, outra vez na curva 3, mais à frente na corrida - o que foi bom, foi divertido como deveria ser, uma boa luta e condução. Mas depois os meus pneus sobreaqueceram demasiado quando estava atrás do Charles. Tive de ficar mais para trás para recuperá-los e conseguir acabar a corrida."



Com isto, Charles Leclerc terminou no 2.º lugar da corrida de sprint, conquistando sete pontos, enquanto que Carlos Sainz concluiu a prova no 3.º posto, somando mais seis pontos no mundial de pilotos. Já Max, que terminou a corrida no 1.º lugar, somou mais oito pontos, liderando agora o mundial com 189 pontos.