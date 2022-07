Leclerc e Sainz negam conflito

Após o GP Silverstone, ganho por Carlos Sainz no último domingo, a imprensa italiana tem dado conta de um eventual descontentamento no seio da Ferrari, que terá beneficiado o piloto espanhol em detrimento de Charles Leclerc, mas ambos desmentem qualquer ‘guerra’ na véspera do arranque do GP Áustria."É uma pena ouvir este tipo de coisas. Não é definitivamente o que está a acontecer dentro da equipa. Somos uma equipa muito unida, sempre fomos e não são estas corridas difíceis que vão fazer com que mude", disse Leclerc, visão partilhada por Sainz. "A Ferrari ganhou, eu ganhei, não houve decisões erradas. Estamos todos empenhados para vencer mais no futuro", garantiu o espanhol. *