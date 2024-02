Leclerc empolgado com o novo SF-24: «Estou certo de que a equipa fez um excelente trabalho»

Charles Leclerc mostrou-se entusiasmado na apresentação do novo SF-24 da Ferrari para a nova temporada. O piloto monegasco elogiou a combinação das linhas brancas e amarelas no vermelho base, contudo destacou que o desempenho do carro é o único fator relevante, esperando um monolugar menos sensível e mais manejável para alcançar melhores resultados na nova temporada.

"Gosto muito do aspeto do carro, incluindo as partes brancas e amarelas. Mas o que realmente importa é o desempenho. O SF-24 promete ser menos sensível e mais fácil de conduzir e digo sempre que é disso que os pilotos precisam para ter bons resultados. Penso que a principal área em que tivemos de trabalhar foi a sensibilidade à mudança de condições. No ano passado, tínhamos um carro muito forte, com condições perfeitas, mas sempre que um destes fatores - temperatura, velocidade do vento, força ou direção - falhava, tinha um enorme impacto no nosso carro. Queríamos alterar isso para este carro, para torná-lo melhor e mais fácil de conduzir, uma vez que era muito difícil quando havia vento. Era uma alteração que gostava de ver no carro deste ano", assegurou Charles Leclerc.

O monegasco, 5.º classificado no Mundial de pilotos do último ano, mostrou-se confiante em relação à evolução do monolugar em relação ao SF-23, e acredita que a equipa de Maranello tem feito todos os esforços para resolver os problemas encontrados no modelo anterior, promovendo alterações que permitam evoluir a performance do carro e lutar por vitórias em 2024. "Esta época, o objetivo é estarmos sempre na frente e quero dar aos nossos adeptos muitos motivos de alegria, dedicando-lhes vitórias nas corridas. Penso que o ano passado foi uma época muito difícil para a equipa. No entanto, trabalhámos extremamente bem e era muito clara a direção em que precisávamos de trabalhar para alcançarmos melhores resultados este ano. Estou certo de que a equipa fez um excelente trabalho, embora as poucas dificuldades que encontrámos em 2023, e estou confiante que já não existirão em 2024. Isso deve ser um bom sinal".



