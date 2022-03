Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres no circuito de Jeddah

Charles Leclerc correu mais rápido que toda a concorrência esta sexta-feira no Circuito Urbano de Jeddah, na Arábia Saudita. O piloto monegasco da Ferrari, que no último fim de semana conquistou o Grande Prémio do Bahrain, estabeleceu a volta mais rápida da primeira sessão de treinos livres em 1:30.772, pouco mais de uma décima (+0.116s) que Max Verstappen (Red Bull), que foi o segundo mais rápido, e pouco mais de três décimas (+0.367) que o terceiro mais veloz, Valtteri Bottas (Alfa Romeo.

A sessão desta tarde ficou marcada ainda por mais uma prestação abaixo das expectativas das equipas que correm com motor Mercedes. A Williams viu Alexander Albon e Nicholas Latifi serem os 17.º e 18.º mais rápidos da sessão, à frente apenas dos Haas de Mick Schumacher (1:33.529) e Kevin Magnussen, que teve problemas mecânicos e não estabeleceu um tempo de volta. Já a McLaren viu os seus dois pilotos a ficarem-se pelas posições 11 e 13, com Daniel Ricciardo a estabelecer uma melhor volta (1:32.506) em relação ao seu companheiro de equipa Lando Norris (1:32.594). A Aston Martin teve em Lance Stroll o seu melhor resultado deste primeiro dia de testes livres, com o canadiano a estabelecer a sua melhor volta em 1:32.582, enquanto que Nico Hulkenberg, que continua a substituir Sebastian Vettel, foi apenas o 16.º mais veloz. Quanto à Mercedes propriamente dita, George Russell foi 15.º (1.32:839) e Lewis Hamilton o nono mais rápido, com 1:32.362 (+1.592s que Charles Leclerc).