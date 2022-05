Leclerc lidera tempos na primeira sessão de treinos livres em Miami

Charlec Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres antes do Grande Prémio de Fórmula 1 de Miami. O piloto monegasco 'beneficiou' de uma saída de Max Verstappen para as boxes quando faltavam ainda quatro minutos para o final da sessão devido a problemas relacionados com a refrigeração no motor do seu Red Bull, e acabou por ultrapassar o holandês - que terminou a sessão com o terceiro melhor tempo - já nos minutos finais, estabelecendo o melhor tempo em 1:31.098m.

George Russell (Mercedes) foi uma das principais novidades que este novo traçado norte-americano trouxe, com o jovem piloto britânico a conseguir o segundo melhor tempo (+0.071s) com o W13, que tem tido vários problemas neste arranque de temporada.

A sessão no traçado de Miami ficou ainda marcada pelo acidente de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) à saída da curva 7 numa altura em que se preparava para lançar uma volta boa.

Nota ainda para o facto de sete equipas marcarem presença entre os 10 mais rápidos da sessão realizada esta noite nos Estados Unidos da América (EUA).