Leclerc pede privacidade a fãs que têm 'invadido' a porta de sua casa: «Há um limite...»

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, recorreu este domingo às redes sociais para pedir alguma privacidade aos seus fãs que, nos últimos tempos, se têm juntado à porta de sua casa para "tocar à campainha, pedir fotografias e autógrafos"."Olá a todos. Nos últimos meses, de alguma maneira, a minha morada foi tornada pública, o que levou a que algumas pessoas se juntassem à porta de minha casa, tocassem à campainha e pedissem fotografias e autógrafos. Apesar de estar convosco me fazer muito feliz e de agradecer todo o vosso apoio, peço que respeitem a minha privacidade e não venham a minha casa", começou por escrever o monegasco no Instagram.E prosseguiu: "Vou-me certificar de que, na rua ou na pista, paro para estar com todos vocês, mas não vou descer as escadas se vierem ter a minha casa. O vosso apoio, tanto pessoalmente como nas redes sociais, significa o mundo para mim, mas há um limite que não deve ser ultrapassado. Feliz Páscoa para todos!", concluiu.A Fórmula 1, recorde-se, atravessa atualmente uma pausa de cerca de 25 dias. O Mundial regressa no último fim de semana deste mês.