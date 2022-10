Leclerc sai da pole em Singapura e Verstappen irrita-se com a equipa: «F...-se, que estão a fazer?»

Charles Leclerc garantiu a pole position no Grande Prémio de Singapura, prova que se disputa amanhã, às 13 horas portuguesas. O piloto monegasco da Ferrari, segundo no Mundial de pilotos, vai fazer de tudo para adiar a festa de Max Verstappen, que matematicamente pode garantir o título nesta prova.Verstappen vai largar de um modesto 8.º lugar e no final da qualificação o campeão do Mundo em título não escondeu a irritação com a equipa. O holandês ia lançado para fazer a sua última volta, com possibilidades de garantir a pole, quando foi chamado pela Red Bull para recolher à boxe. "F...-se, que estão a fazer?", atirou Max, visivelmente irritado.Aparentemente a equipa chamou-o por causa do combustível. No final da qualificação os carros têm de ter pelo menos 1 litro de gasolina para mostrar à FIA e a do monolugar do holandês estaria a dar as últimas...No que toca ao resto da grelha, ao lado de Leclerc na primeira linha estará Sergio Pérez (Red Bull), seguindo-se Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari).