Lewis Hamilton acaba primeiro dia na Arábia Saudita como o mais rápido

Lewis Hamilton foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres esta sexta-feira realizadas tendo em vista o Grande Prémio da Arábia Saudita. Segundo no Mundial de pilotos, apenas atrás de Max Verstappen, o britânico mostrou ter sido o mais eficaz a adaptar-se às condições do novíssimo traçado de Jeddah, ao fixar a melhor volta em 1:29.018 minutos.Hamilton acabou a segunda sessão com 0.061 segundos de avanço para o colega de equipa Valtteri Bottas e 0.081 para Pierre Gasly, que de forma surpreendente conseguiu colocar o seu AlphaTauri à frente do Red Bull de Max Verstappen. O líder do Mundial foi apenas quarto, a 0.195 segundos de Hamilton.Seguiram-se Fernando Alonso (1:29.441), Esteban Ocon (1:29.555), Carlos Sainz (1:29.589), Yuki Tsunoda (1:29.597), Sergio Perez (1:29.768) e Charles Leclerc (1:29.772) a fechar o top-10. O monegásco, refira-se, sofreu um violento acidente na fase final da sessão e provocou o término antecipado da sessão. Apesar da violência do embate, o piloto da Ferrari deixou o seu monolugar pelo próprio pé.No sábado a ação volta ao traçado saudita, com mais duas sessões: uma de treinos livres às 14 horas e a de qualificação às 17 (horas de Lisboa).