Lewis Hamilton deixa recado a Max Verstappen: «Tenho de ter muito cuidado»

Com o Mundial de Fórmula 1 ao rubro, ainda antes do Grande Prémio da Arábia Saudita (domingo) e Abu Dhabi, o britânico Lewis Hamilton, campeão em título, manifestou-se preocupado com a atitude em pista do maior rival, o holandês Max Verstappen.





O piloto da Mercedes não nomeou diretamente o rival da Red Bull, líder do Mundial, mas deixou recados: “Tenho de ter muito cuidado, fazendo tudo o que puder para evitar uma colisão. Mesmo que isso signifique ficar para trás”, considerou Hamilton, em entrevista à ‘Auto Motor und Sport’. O britânico criticou a nova geração de pilotos: “Andam para além dos limites.”