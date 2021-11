Lewis Hamilton domina primeiro treino livre para o Grande Prémio do Brasil

Lewis Hamilton (Mercedes) foi esta sexta-feira o mais rápido no primeiro treino livre para o Grande Prémio do Brasil, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1.





O piloto britânico registou a melhor volta ao traçado de Interlagos em 1:09.050 segundos e superou os dois Red Bull, Max Verstappen (+ 0.367s), segundo, e Sergio Pérez (+ 0.442s), terceiro. Valtteri Bottas (Mercedes) foi o quarto mais rápido da sessão, a 0.517s do seu companheiro de equipa.Ainda esta sexta-feira vai disputar-se qualificação para a 'sprint race' de sábado, que irá atribuir três pontos ao vencedor, dois pontos ao 2º e um ao 3º. A classificação da 'sprint race' vai definir a ordem de partida para a corrida de domingo, marcada para as 17 horas (hora de Lisboa).Recorde-se que Max Verstappen chega ao GP do Brasil na liderança do Mundial de pilotos, com 19 pontos de vantagem sobre o campeão em título Lewis Hamilton. No Mundial de construtores a diferença é de apenas um ponto, com vantagem da Mercedes face à Red Bull.