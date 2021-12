Lewis Hamilton em apuros antes da qualificação para o GP da Arábia Saudita

O Grande Prémio da Arábia Saudita pode voltar a ficar marcado por questões de secretaria, tal como os mais recentes e que tanto deram que falar. O implicado desta feita é o britânico Lewis Hamilton, que foi chamado a depor junto dos stewards por alegadamente ter desrespeitado uma zona de duplas bandeiras amarelas durante a terceira sessão de treinos livres. Caso seja considerado culpado, o piloto da Mercedes poderá ser penalizado com lugares na grelha de partida para a corrida de domingo, a penúltima da temporada.Note-se que a sessão foi bastante atribulada para o britânico, que depois viria a envolver-se em momentos de alguma tensão com Pierre Gasly e Nikita Mazepin. No caso do russo, refira-se, não fosse a rápida reação deste e poderíamos ter visto um grave acidente a alta velocidade. Nessa altura, numa zona de chicanes rápidas, Hamilton vinha em ritmo lento e não foi avisado pela sua equipa da presença do russo, o que levou a um chamado 'near miss' que podia ter tido consequências graves.No que à sessão diz respeito em termos de resultados, Max Verstappen conseguiu acabar como o mais rápido, ao cravar a sua melhor volta em 1:28.100 minutos. O holandês, líder do Mundial, relegou Hamilton para segundo (1:28.314) e o colega de equipa Sergio Perez para terceiro (1:28.629). Já Yuki Tsunoda surpreendeu ao ser quarto (1:28.641), logo seguido pelo colega de equipa Pierre Gasly (1:28.715) e do finlandês Valtteri Bottas (1:29.019).A sessão de qualificação decorre pelas 17 horas (hora de Lisboa).