Lewis Hamilton emagreceu 4 quilos devido à Covid-19: «Perdi muitos músculos»

Lewis Hamilton teve um ano de 2020 memorável mas que não terminou da forma que o britânico desejaria. O piloto da Mercedes alcançou o sétimo título mundial de Fórmula 1, igualando o recorde de Michael Schumacher, mas foi obrigado a falhar a penúltima prova da temporada (Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein) depois de testar positivo à Covid-19.





Hamilton voltou depois para disputar o GP de Abu Dhabi, que fechou a época, e no final da corrida admitiu que o novo coronavírus afetou o seu desempenho . Agora, o piloto fez ainda mais revelações, dando conta de que emagreceu bastante nas últimas semanas. "Perdi 6 quilos nos últimos dois meses, quatro deles quando estive infetado pela Covid", afirmou o piloto de 35 anos, horas depois de ser considerado a personalidade do ano no desporto britânico para a BBC "Perdi muitos músculos. Estou a começar de um ponto baixo de força, não é divertido, mas estou determinado a recuperar a minha força e estar a 100% novamente", acrescentou Hamilton.