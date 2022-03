Lewis Hamilton: «Este ano vou ser um piloto mais agressivo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton não estava muito confiante de que o W13 da Mercedes já tivesse tido uma grande evolução em relação ao último fim de semana de testes no Bahrain e não se enganou. O piloto britânico não foi além do sétimo e nono melhor tempos na primeira e segunda sessões de treinos livres, respetivamente, esta sexta-feira no Bahrain e os resultados ajudaram a confirmar algo que o britânico tinha constatado antes de entrar em pista.

"Espero que os meus rapazes na oficina tenham um solução para este fim de semana e que quando eu entrar hoje no carro me sinta melhor. Mas sei que não haverá uma grande mudança num tão curto espaço de tempo. Portanto, provavelmente ainda teremos alguns dos problemas que tivemos na semana passada", disse Lewis Hamilton aos jornalistas presentes na sessão.

Questionado sobre a rivalidade com Max Verstappen, Lewis Hamilton assumiu que este ano adotará uma postura diferente em pista. "Este ano vou ser um piloto mais agressivo. Vão ver", atirou.