Lewis Hamilton foi mais rápido na 3.ª sessão de treinos livres do GP da Estíria

Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido no último treino livre do Grande Prémio da Estíria, casa da Red Bull, na oitava prova do mundial de Fórmula 1. O piloto britânico conseguiu a volta mais rápida com 1:04:369, ficando à frente de Max Verstappen (Red Bull), que tinha sido o mais veloz nos treinos de sexta-feira, por 0,204s.





Our title runners @LewisHamilton and @Max33Verstappen take the top two spots in FP3!



Not long till qualifying will be here.... #StyrianGP #F1 pic.twitter.com/VSXk1x30FD — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

Valteri Bottas (Mercedes), após uma sexta-feira complicada devido ao despiste no pitlane que levou a uma penalização de três lugares para a corrida de domingo, conseguiu o 3.º lugar a 0,463 seg do campanheiro de equipa. Já Sérgio Perez (Red Bull) ficou em quarto lugar, a 0,657s da volta mais rápida de Lewis Hamilton.A grande surpresa da terceira sessão de treinos foi a Alpha Tauri, que teve os seus dois pilotos no top-6. Yuki Tsunoda fez a 5.º volta mais rápida (a 0,781s de Hamilton) e Pierre Gasly, que devido a problemas no monolugar não pôde sair para a pista na segunda sessão de treinos livres de sexta-feira, ficou em 6.º.A McLaren também surpreendeu... mas pela negativa. Daniel Ricciardo, que tinha o segundo tempo mais rápido da segunda sessão de treinos de sexta-feira, ficou em 17.º, ao passo que Lando Norris foi apenas 19,º, só à frente de Nikita Mazepin (Haas).A qualificação do Grande Prémio da Estíria começa às 14h deste sábado. No domingo, também às 14h, é a corrida da oitava etapa do Mundial.