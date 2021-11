Lewis Hamilton garante a pole position para o GP do Qatar

END OF QUALIFYING



Top 10:

Hamilton

Verstappen

Bottas ( )

Gasly

Alonso

Norris

Sainz

Tsunoda

Ocon

Vettel #QatarGP #F1 pic.twitter.com/pbNkrCzu9N — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

Lewis Hamilton garantiu este sábado a pole position para o GP do Qatar, a 102.ª na carreira do piloto da Mercedes.O britânico, que luta para regressar à liderança do Mundial, vai ter a seu lado na primeira linha da grelha o Red Bull de Max Verstappen, líder da classificação do Campeonato do Mundo e grande candidato a terminar com a hegemonia de Hamilton na Fórmula 1 nos últimos anos.Na segunda linha vão estar Valtteri Bottas e Pierre Gasly, seguidos por Fernando Alonso e Lando Norris.