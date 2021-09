Lewis Hamilton lidera primeira sessão de treinos livres do GP da Holanda

Lewis Hamilton (Mercedes) liderou esta sexta-feira a primeira sessão de treinos livres do GP da Holanda, 13ª prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto britânico conseguiu a volta mais rápida com 1.11,500 minutos, ficando à frente de Max Verstappen (Red Bull) por uma margem mínima de 0,097, mantendo assim o equilíbrio que tem vindo a ser notório entre os dois pilotos ao longo da época.





A Ferrari conseguiu bons resultados na primeira sessão de treinos. A scuderia italiana alcançou o ‘top 5’ com os dois pilotos da equipa. Carlos Sainz foi terceiro e o monegasco Charles Leclerc foi quarto. A fechar os cinco primeiros classificados surge Valteri Bottas. O finlandês da Mercedes fechou a sessão de treinos a 0,238 segundos da volta mais rápida da sessão, realizada pelo companheiro de equipa.Outro dos destaques da sessão foi Sebastian Vettel que realizou apenas seis voltas ao Circuito de Zandvoort, após o seu Aston Martin ter tido um pequeno incêndio, que obrigou o alemão a regressar às boxes.Ainda esta sexta-feira realiza-se a segunda sessão de treinos livres às 14h. No sábado realiza-se a última sessão de treinos, às 11 horas, e a qualificação, às 14h00. O GP dos Países Baixos realiza-se domingo, também às 14h.