Lewis Hamilton melhor do que Henderson para a BBC

Pela segunda vez na sua carreira, Lewis Hamilton, de 35 anos, foi considerado a personalidade do ano no desporto britânico para a BBC, que organiza, por votação pública, um dos mais prestigiados prémios de final de ano.

O piloto da Mercedes, que em 2020 igualou o recorde de títulos (7) do alemão Michael Schumacher, tornando-se ainda o detentor de mais vitórias em Grandes Prémios, já tinha sido eleito em 2014, sendo que agora ficou à frente do capitão do Liverpool, Jordan Henderson, que ajudou a equipa a sagrar-se campeã da Premier League pela primeira vez em 30 anos. Em terceiro surge uma mulher, a jockey Hollie Doyle.

“Sinceramente não esperava ser eleito, porque havia muitos e bons candidatos”, disse Lewis Hamilton, antes de deixar uma mensagem de agradecimento a quem está na linha da frente na luta contra a Covid, e ao mesmo tempo de esperança. “Quero desejar a todos um feliz Natal. Quero fazer ainda referência a todos os trabalhadores que têm estado na linha de frente e a todas as crianças do Mundo, para que sejam positivas neste momento difícil. Obrigado do fundo do meu coração.”

O jogador de snooker, Ronnie O’Sullivan, e o de críquete, Stuart Broad, também faziam parte da lista de candidatos a personalidade do ano.

Klopp treinador do ano

Numa cerimónia apresentada de forma virtual, houve outros premiados, e se, no plano individual e no que aos atletas diz respeito, o Liverpool foi superado por Lewis Hamilton, em outros dois parâmetros a formação britânica saiu vencedora.

O Liverpool foi eleito, então, a equipa do ano para a BBC, que escolheu ainda o seu técnico, o alemão Jürgen Klopp, como o treinador do ano.