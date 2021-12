Lewis Hamilton não segue ninguém no Instagram... nem mesmo a conta do seu cão

View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Normalmente bastante ativo nas redes sociais, Lewis Hamilton optou pelo silêncio total nos últimos tempos e nem uma publicação pós-campeonato de Fórmula 1 fez - a última que tem diz respeito à qualificação de Abu Dhabi, Grande Prémio com o tal final polémico que valeu o título a Max Verstappen. E agora sabe-se que o piloto da Mercedes decidiu limpar a sua lista de pessoas que segue no Instagram... e nem mesmo a conta do seu cão Roscoe escapou à razia. Hamilton limpou mesmo tudo!Na semana passada já tinha sido notícia o facto do vicecampeão mundial ter deixado de seguir a conta da Fórmula 1, mas nessa altura ainda seguia cerca de 700 pessoas, entre os quais o seu irmão Nicholas Hamilton, a sua assistente Angela Cullen ou os brasileiros Neymar, Gabriel Medina e Anitta. De lá para cá a lista foi mesmo ao 0.O final polémico de Abu Dhabi, com o título perdido na última volta, deixou o britânico visivelmente abalado e o facto de apenas por uma vez ter aparecido em público - para ser condecorado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pelo príncipe Charles - mostra bem esse sentimento.