Lewis Hamilton obtém melhor tempo do dia nos treinos livres para o GP de Espanha

Lewis Hamilton obteve esta sexta-feira o melhor tempo no conjunto das duas sessões de treinos livres para o GP de Espanha, quarta prova do Mundial de Fórmula 1.





Depois de ter sido o terceiro mais rápido no primeiro treino, durante a manhã , o piloto britânico da Mercedes, líder do campeonato, concluiu a segunda 'ronda' no traçado da Catalunha com a volta mais rápida fixada em 1.18,170 minutos, deixando o companheiro de equipa Valtteri Bottas (2.º) a 0,139s e Charles Leclerc (3.º) da Ferrerari a 0,165s.Nota para os Alpine de Esteban Ocon e Fernando Alonso, que terminaram a sessão da tarde nos 4.º e 5.º lugares, respetivamente. Também a AlphaTauri esteve em destaque, com Pierr Gasly (6.º) e Yuki Tsunoda (7.º).Amanhã decorre a terceria e última sessão de treinos livres (11 horas), que antecede a qualificação (14 horas) para a corrida de domingo, que está agendada para as 14 horas.