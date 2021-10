Lewis Hamilton penalizado em 10 lugares para o GP da Turquia

Lewis Hamilton vai perder 10 lugares à partida para o Grande Prémio da Turquia, depois de a Mercedes ter efetuado uma troca de motor - a terceira da época - no W12 do piloto britânico.





A penalização foi confirmada esta sexta-feira pela FIA, dando conta da substituição do motor de combustão interna, dias depois de Toto Wolff, chefe e diretor executivo da Mercedes, ter admitido que a equipa estava a equacionar a troca do motor de Hamilton já na Turquia.Ao contrário do que sucedeu com Max Verstappen (Red Bull) no GP da Rússia, Hamilton não irá largar do último lugar da grelha, uma vez que apenas um elemento da unidade de potência foi alterado. Quem irá sair do fundo do pelotão para a corrida de domingo, em Istambul, é o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), precisamente por ter recebido um novo motor e outros novos componentes.

Refira-se que o Grande Prémio da Turquia já arrancou na manhã desta sexta-feira e, a esta hora, decorre a primeira sessão de treinos livres.