Lewis Hamilton renova com a Mercedes

A Mercedes oficializou este sábado a renovação de Lewis Hamilton até 2023.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

O piloto britânico, de 36 anos, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, destacou a vontade de "garantir mais conquistas": "É difícil acreditar que já são quase nove anos de trabalho com esta equipa incrível, e estou entusiasmado para continuar a nossa parceria durante mais dois. Já alcançámos tanto juntos, mas ainda temos muito mais para alcançar, tanto na pista, como fora dela. Obrigado a todas as pessoas dedicadas e talentosas que trabalham na Mercedes, e cujo trabalho árduo faz com que tudo isto seja possível. Estamos a entrar numa nova era de carros que vai ser desafiante, e mal posso esperar para ver o que mais podemos alcançar juntos".Toto Wolff, CEO da equipa, também deixou a sua mensagem a Hamilton: "Estamos a entrar numa nova era da Fórmula 1, e não há nenhum piloto melhor para ter na equipa do que o Lewis. As conquistas dele neste desporto falam por si mesmas, e com a sua experiência e velocidade está no seu auge. Era por isso que queríamos ter fechado este contrato o quanto antes", afirmou.