Lewis Hamilton: «Se eu estivesse no carro do Checo Pérez...»

Depois de mais uma atuação incrivelmente autoritária de Max Verstappen, com uma vitória na Bélgica com 22 segundos de avanço para o colega de equipa Sergio Pérez, Lewis Hamilton deixou uma arrojada frase, ao considerar que, se tivesse o mesmo Red Bull que o mexicano, provavelmente o piloto holandês não estaria a ser tão dominador como tem sido esta temporada."Se quero ser tão rápido como eles? Claro. Se gostaria de ter um carro tão rápido como o deles? Claro. Se estivesse no carro do Sergio... o Max não estaria a ter a fase que está a ter agora", atirou o britânico Canal+.Curiosamente, esta arrojada declaração surge após uma outra, da autoria de Helmut Marko, quando foi questionado sobre que piloto veria como capaz de bater Max utilizando o mesmo carro. "Diria o Alonso ou o Hamilton. Mas diria que no mesmo carro seria também muito difícil. Ficar em segundo, atrás do Max, já é uma vitória. Teve uma boa qualificação, uma boa Sprint e controlou a corrida com boa velocidade. O Max Verstappen ganha seja como for. A equipa, todas as paragens funcionam, não há erros, somos rápidos e estamos todos a fazer um trabalho incrível".