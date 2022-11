Lewis Hamilton vai receber o título de cidadão honorário do Brasil

Lewis Hamilton vai receber esta segunda-feira, em Brasília, o título de cidadão honorário do Brasil, em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a 'CNN Brasil', o evento irá decorrer amanhã, pelas 16 horas de Brasília (19 horas em Portugal Continental) e contará com a presença do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

A iniciativa, apresentada há quase um ano pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), foi tomada e aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados logo após o triunfo do piloto britânico no último ano no Grande Prémio de São Paulo, disputado no autódromo de Interlagos. Na volta de agradecimento, Lewis Hamilton acabou por ficar com uma bandeira do Brasil nas mãos, dando uma volta completa ao circuito sem a largar, um gesto que era imagem de marca de Ayrton Senna, grande ídolo do heptacampeão mundial.

Recorde-se que o Grande Prémio de São Paulo realiza-se no próximo fim de semana, entre 11 e 13 de novembro, e, apesar de já ter definidos um campeão mundial de pilotos e construtores, ainda tem muitas posições na grelha por definir.