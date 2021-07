Lewis Hamilton vence GP da Grã-Bretanha após acidente na 1.ª volta com Verstappen

O britânico Lewis Hamilton voltou este domingo aos triunfos, ao vencer em casa, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, realizado em Silverstone. Uma vitória que surge numa prova marcada por um violento acidente na primeira volta, a envolver precisamente o britânico da Mercedes e Max Verstappen, do qual resultou o abandono do líder do Mundial e ainda uma penalização de 10 segundos a Hamilton.





A race that will be talked about for a long time #BritishGP #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Sem o principal concorrente na pista, o britânico caiu para o segundo lugar, atrás de Charles Leclerc, ainda teve de cumprir a penalização de 10 segundos numa paragem nas boxes, mas nem isso lhe roubou o triunfo. Foi recuperando tempo e, a duas voltas do final, conseguiu superar o francês da Ferrari, que acabou por deixar escapar a vitória depois de ter liderado a prova praticamente de fio a pavio. A fechar o pódio, mas a mais de 10 segundos, ficou Valtteri Bottas.Seguiram-se os dois McLaren, com Lando Norris a acabar à frente de Daniel Ricciardo, ao passo que Carlos Sainz Jr. foi sexto. Nota ainda para o sétimo posto de Fernando Alonso, depois de mais uma corrida de bom nível em Silverstone, à frente de Lance Stroll, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, que fechou os pontos.Contas feitas, Max Verstappen mantém a liderança do Mundial, com os mesmos 185 pontos, mas agora com uma curta vantagem de 8 para Lewis Hamilton (177). Lando Norris é agora terceiro, com 113, à frente de Bottas (108) e Sergio Pérez (104).