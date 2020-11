Lewis Hamilton vence no Bahrein em corrida marcada pelo assustador acidente de Grosjean

O britânico Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrein em Fórmula 1, numa corrida marcada pelo assustador acidente de Romain Grosjean. O piloto da Mercedes, de 35 anos, alcançou a sua 95.ª vitória da carreira, a 11.ª da temporada, confirmando-se uma vez mais como o grande dominador do campeonato.





Max Verstappen foi o segundo colocado, à frente do colega de equipa Alex Albon, que conseguiu subir ao pódio graças a um problema mecânico de Checo Pérez já nas derradeiras voltas da corrida. Uma problema que, refira-se, fez com que a prova fosse terminada com todo o pelotão atrás do safety car.Com mais esta vitória, Hamilton chegou aos 332 pontos no campeonato, contra 201 do segundo colocado, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que este domingo foi apenas oitavo.