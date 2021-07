Lewis Hamilton: «Verstappen não tem de ser tão agressivo»

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu a sua 'corrida caseira', contudo, apenas conseguiu assumir a liderança nas últimas voltas após ultrapassar o Ferrari de Charles Leclerc. "Foi uma corrida fisicamente difícil. Isto é um sonho para mim, vencer em frente a todo este público. Não o conseguiria sem o grande trabalho do Valtteri e do espantoso trabalho da equipa", admitiu o piloto britânico.





O Grande Prémio deste domingo ficou marcado pelologo na primeira volta que levou ao abandono do piloto da Red Bull e a uma penalização de 10 segundos ao piloto britânico. Hamilton admitiu que um acidente "nunca é culpa de apenas uma pessoa. Isto é uma corrida". "Apenas sinto que ele (Verstappen) não tem de ser tão agressivo", acusou o número 44 em declarações à Sky Sports."É duro. Tenho dado tudo de mim durante esta semana para tentar encontrar qualquer aumento de desempenho e estou muito orgulhoso de toda a gente que continuou a trabalhar, sabendo que tínhamos um défice. Tento sempre ser seguro quando me aproximo do Max, ele tende a ser agressivo e hoje eu estava ao lado dele e dei-lhe espaço. Concordando ou não com a penalização, continuei a trabalhar. Não deixei que nada se colocasse no caminho", concluiu o piloto da Mercedes.