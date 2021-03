Liguem os motores: GP Portugal confirmado pelo segundo ano seguido

Cerca de um mês depois de a organização da Fórmula 1 ter admitido a intenção de voltar a ter um Grande Prémio em Portugal, a notícia oficial chegou ontem, deixando os amantes do desporto motorizado (e muitos outros) em festa. Lewis Hamilton (campeão mundial e vencedor em Portimão no ano passado) e companhia voltarão assim a competir no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 2 de maio, naquela que será a terceira prova de um calendário recorde com 23 corridas, e a 18ª vez em Portugal e pelo segundo ano consecutivo.

“Estamos muito entusiasmados por anunciar que a Fórmula 1 voltará a correr em Portimão, após o enorme sucesso da corrida no ano passado. Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo árduo trabalho e dedicação para o regresso da prova a Portugal”, explicou Stefano Domenicali, presidente e diretor-executivo da F1.

Calendário Calendário

Depois do sucesso desportivo em 2020, Portugal quer fixar-se definitivamente no calendário da Fórmula 1 durante os próximos anos, como salienta Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). “Muito satisfeitos. Sempre dissemos que íamos lutar para que o Grande Prémio não fosse apenas de substituição mas estivesse por direito próprio no calendário. Trabalhámos juntamente com o Governo, em articulação com o AIA, para que se pudessem reunir condições . O mais difícil está feito. Agora é importante reunir as condições para ter público, e não há nenhuma razão para que nos anos seguintes Portugal não possa fazer parte do calendário a tempo inteiro”, sublinhou.



Decisão do público só em abril



Confirmada a corrida, agora só falta a luz verde para o público, mas só mais perto do evento é que as autoridades competentes tomarão a decisão final. Para já, o administrador do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, tem uma grande convicção de que os adeptos poderão voltar a vibrar nas bancadas, como os 27 mil em 2020. "Estamos a analisar a situação com as autoridades de saúde, pelo que ainda é prematuro estar a falar sobre isso, mas a situação tem estado a evoluir de forma positiva e, se assim continuar, acreditamos que terá público", observou Paulo Pinheiro, adiantando que uma decisão final só deverá ser tomada "em abril".



Turismo destaca importância



A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, destaca importância: "A realização de grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico. Queremos que seja um sucesso."