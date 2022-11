Logan Sargeant perto de ser oficializado como piloto da Williams para 2023

Logan Sargeant deverá ser o último nome a entrar na lista de pilotos que estarão a competir no próximo Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O norte-americano, de 21 anos, terminou o Mundial de Fórmula 2 no 4.º lugar e garantiu assim os pontos necessários para a superlicença de F1, a única meta que o afastava de um posto da Williams, como havia avançado Jost Capito, CEO e chefe de equipa da Williams Racing Formula One, em outubro deste ano.

De acordo com a 'BBC Sport', a Williams deverá anunciar nos próximos dias a oficialização do piloto que formará assim dupla com o tailandês Alexander Albon em 2023.





Já no último Grande Prémio dos Estados Unidos, Logan Sargeant esteve ao volante de um Williams nas sessões de treinos livres.