Madrid 'oferece-se' para receber um Grande Prémio de Fórmula 1

Espanha tem assegurada uma presença no calendário na Fórmula 1 até 2026, mas poderá ter agora mais um 'palco' para juntar ao Circuito de Barcelona, na Catalunha. Em carta enviada esta quinta-feira a Stefano Domenicali, diretor-executivo e presidente da Fórmula 1, o conselheiro da Presidência, Justiça e do Interior da Comunidade de Madrid, Enrique López, demonstrou a intenção de a capital espanhola receber um Grande Prémio da modalidade num futuro próximo.

"É um privilégio meu escrever-vos em nome do governo da Comunidade de Madrid e expressar o nosso interesse em desenvolver um Grande Prémio de Fórmula 1 em Madrid. Como vocês deverão saber, a região de Madrid está a atravessar um grande momento de desenvolvimento social e económico no contexto espanhol, mas também europeu. Temos recebido um crescente número de visitantes de todo o Mundo e os eventos desportivos são, cada vez mais, apreciados pela Comunidade de Madrid", começa por referir Enrique López, explicando de seguida as várias vantagens que torna a cidade um bom 'palco' para a F1.

"Temos uma extensa e eficiente rede de transportes, um clima agradável, atrações culturais, gastronómicas e naturais de primeira classe, uma grande e excelente infraestruturas de hóteis, bem como uma área comercial diversa. Mais importante que isso, os madridistas são uns excelentes anfitriões", pode ler-se.

O conselheiro da Presidência, Justiça e do Interior da Comunidade de Madrid afirma ainda que a realização de um Grande Prémio de Fórmula 1 na capital espanhola seria "um sucesso para todos os profissionais, instituições e companhias envolvidas no desenvolvimento da Fórmula 1", assim como "satisfatório para toda a região e cidadãos". "Sem mais, gostaria de confirmar o nosso comprometimento convosco quanto a este projeto, assim como a nossa disponibilidade para assinar os acordos apropriados com vista a promover esta corrida e oferecer um grande espetáculo. Estamos prontos para trabalhar convosco e trazer a equipa Fórmula 1 a Madrid", conclui.



Recorde-se que Espanha já recebeu a Fórmula 1 por duas vezes esta temporada. Com o Circuito de Barcelona a recebe os testes de pré-temporada (realizados entre 23 a 25 de fevereiro) e, posteriormente, o Grande Prémio de Espanha (que teve lugar entre 20 a 22 de maio), para a sexta ronda do Mundial de F1.



Atualmente, o país tem dois pilotos a competir na Fórmula 1: o bicampeão mundial Fernando Alonso (Alpine), natural de Oviedo, e Carlos Sainz Jr. (Ferrari), que nasceu precisamente em Madrid.