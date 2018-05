O espanhol Marc Márquez, tetracampeão da MotoGP, vai testar pela primeira vez um Fórmula 1 num teste privado organizado pela Red Bull, na Áustria.

A informação é avançada pela publicação "Motosport.com", que ainda escreve que Dani Pedrosa, colega de equipa de Márquez na Honda, e Tony Cairoli, nove vezes campeão do mundo de motocross, também vão participar neste teste no Red Bull Ring, marcada para os próximos dias 5 e 6 de junho.

Ainda não se sabe quais os modelos que serão usados neste teste, mas tudo aponta para que sejam monolugares anteriores a 2013. Certo, para já, é que Márquez, Pedrosa e Cairoli estarão nos próximos dias em Milton Keynes, na sede da Red Bull Racing, para andar no simulador e para fazer os bancos à medida.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o mundo das duas rodas se cruza com o da F1. Em 2016 a Monster, rival da Red Bull, organizou um teste para Jorge Lorenzo em Silverstone com o monolugar de Lewis Hamilton e Valentino Rossi soma cerca de uma dezena de testes com a Scuderia Ferrari.