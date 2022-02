Marque na agenda: nova temporada de 'Drive to Survive' já tem data de estreia

Se é fã de Fórmula 1, então há uma data extra para colocar no seu calendário para lá dos Grande Prémios: a estreia da quarta temporada da série 'Drive to Survive', a 11 de março. O anúncio foi feito esta madrugada, durante o Super Bowl, pela Netflix, plataforma de streaming que deverá contar com uma verdadeiro 'boom' de acessos para ver os bastidores da polémica temporada de 2021 da Fórmula 1. A estreia da série irá coincidir com os testes de inverno do Bahrain e chegará uma semana antes do arranque do Mundial, que será também no mesmo país.Resta apenas saber como irá a Netflix criar o enredo em torno de uma das mais tensas épocas de sempre, isto depois de muita polémica por conta da forma como criou e alimentou certas rivalidades que foram até criticadas por pilotos. Um dos críticos foi precisamente o campeão Max Verstappen , algo que o levou mesmo a anunciar que não faria parte do documentário da plataforma.