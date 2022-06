Mattia Binotto lamenta desaire da Ferrari no GP do Azerbaijão: «É certamente uma preocupação»

Mattia Binotto lamentou o desastre total que a Ferrari viveu este domingo no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 - conquistado por Max Verstappen -, que os dois pilotos da escuderia italiana, Charles Leclerc e Carlos Sainz, foram obrigados a abandonar por problemas no carro "É certamente uma preocupação, mas dissemos isso mesmo antes de virmos para Baku. A confiabilidade é sempre um fator chave nas corridas. Como equipa, tivemos muito trabalho para desenvolver o carro até ao início da temporada, mas provámos que ainda não está totalmente confiável. Ainda há trabalho a ser feito", começou por dizer à 'Sky Sports'.E prosseguiu: "Não ficámos eufóricos no início da temporada e também não vamos perder a esperança agora. A equipa vai manter o foco, trabalhar duro e vamos tornar-nos mais fortes para o futuro".Questionado acerca dos abandonos de Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo), que também competem com motores da Ferrari, o italiano afirma que "nem todos os problema são iguais"."Primeiro precisamos de os perceber. Ainda não sei, demoramos algum tempo a analisar e entender. Não acho que o do Zhou esteja relacionado com os nossos componentes. Uma das razões pelas quais fornecemos outras equipas é para obter feedback, portanto o que está a acontecer é útil", concluiu.Recorde-se que com este desaire, Leclerc caiu para o 3.º lugar do Mundial de pilotos (116 pontos), que é liderado por Max Verstappen (150). Carlos Sainz, colega do monegasco na Ferrari, é 5.º colocado (83).