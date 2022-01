Max Verstappen acelerou no Autódromo do Estoril

Depois de no ano passado ter estado no nosso país para disputar o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, Max Verstappen voltou esta sexta-feira a terras portuguesas, agora para rodar no Autódromo do Estoril ao volante de um Porsche, no âmbito de um 'track day' da GP-Elite.A presença do campeão do Mundo de Fórmula 1 em Portugal não tinha sido comunicada oficialmente e acabou por ser um fotógrafo luso a detetá-lo em ação no traçado do Estoril.