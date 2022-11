«Max Verstappen aprendeu a não aceitar o segundo lugar»

O holandês Max Verstappen, bicampeão do mundo de Fórmula 1, aprendeu há muito tempo a não aceitar o segundo lugar, defendeu James Gray, autor de uma biografia do piloto, em declarações à Lusa.

O livro 'Max Verstappen; uma biografia' foi lançado em julho de 2022, antes de o piloto de 25 anos ter assegurado o segundo título mundial consecutivo, ao volante de um Red Bull, mas o biógrafo não considera que a obra já esteja desatualizada.

"Não sei se minha perceção de Max como pessoa mudou, mas acho que a perceção do público mudou certamente. O impacto negativo da sua vitória em Abu Dhabi, no ano passado, e da decisão em torno disso de Michael Masi, criou uma atmosfera mediática dividida e explosiva. Isso também chegou ao paddock, com as 'cicatrizes' do acidente em Silverstone ainda muito latentes entre Red Bull e Mercedes", reconheceu.

E James Gray recorda o Grande Prémio do Brasil, disputado no último fim de semana e marcado pela polémica entre Verstappen e o seu colega de equipa Sérgio Pérez - recusou-se a obedecer às ordens da equipa e a ceder a posição ao mexicano -, para acentuar a personalidade do neerlandês.

"Só precisamos de ver o que se passou no fim de semana passado, no Brasil, onde o Max se desentendeu com o Lewis Hamilton [os monolugares colidiram] e com o seu próprio companheiro Sérgio Pérez, para percebermos que o ambiente atual na Fórmula 1 é conturbado. Acho que é isso que acontece quando aparece alguém como o Max, que é rápido e, ao mesmo tempo, inflexível", explicou o autor, em declarações à agência Lusa.

O distanciamento do piloto e da família da biografia evitou que esta fosse "uma história impoluta e unilateral", permitindo uma "imagem tão ampla e completa quanto possível" de Max Verstappen, muito por causa da tão bem documentada vida graças ao clube de adeptos do seu pai, Jos.

"Quis escrever sobre o Max, porque era claro que ele seria uma grande força na Fórmula 1, porque já quebrou tantos recordes e tem uma história convincente", reconheceu o jornalista e biógrafo.

Max Verstappen conta 34 vitórias nos 162 Grande Prémios já disputados - é o sexto numa lista liderada por Hamilton, com 103, atrás de Ayrton Senna, quinto, com 41 -, a primeira delas em 2016, na estreia ao volante da Red Bull, no seu segundo ano na Fórmula 1, tornando-se, então, no mais jovem vencedor de uma corrida de sempre.

Além dos feitos desportivos, também a parte familiar 'alimentou' a curiosidade de James Gray.

"O relacionamento com o pai é fascinante, sobre o qual muitas pessoas têm muitas opiniões diferentes e merece mais investigação e, na pista, a maneira como ele conduz, provavelmente, mudou a maneira como as pessoas veem o desporto, por dentro e por fora", sublinhou.

No futuro, Gray considera que Verstappen vai continuar no topo da Fórmula 1, mantendo a sua obsessão pelo sucesso e a rivalidade acesa com Hamilton.

"A Red Bull vai ser rápida no próximo ano e, possivelmente, no seguinte, logo vai ter boas hipóteses de chegar ao título. A Mercedes está a reduzir a diferença neste final de temporada, então vai ser uma boa luta. A forma como ele e o Lewis se vão comportar vai definir a forma como as pessoas o veem. Atualmente, nenhum deles parece ser capaz de competir com o outro com o respeito que merecem, e isso costuma acabar mal. Ele é, certamente, obcecado pelas vitórias, com uma vontade férrea e aprendeu - a bem ou mal - há muito tempo a não aceitar o segundo lugar", concluiu.

Com 21 das 22 corridas de 2022 disputadas - falta Abu Dhabi, no domingo -, Verstappen, com o título assegurado a quatro provas do fim, contabiliza 429 pontos, a larga distância do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e de Sérgio Pérez (Red Bull), que dividem o segundo lugar, com 290.