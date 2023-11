Max Verstappen arrasa circuito de Las Vegas: «É 1% de desporto, pareces um palhaço...»

O Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1 realiza-se já este fim de semana e, como é habitual, contará com um grande espetáculo de luzes, algo que de resto é uma das imagens de marca da cidade. No entanto, e apesar de todo o entusiasmo à volta da corrida, quem parece não estar muito satisfeito é Max Verstappen que, quando questionado acerca daquilo que espera os pilotos, não poupou nas críticas."Para ser honesto, é algo que não me desperta muitas emoções. Só me quero concentrar no [meu] rendimento, não gosto de todas as coisas que existem à volta. Sei que fazem parte, mas não me interessa. [O circuito] Não é muito interessante, só quero fazer o melhor possível. Se gosto ou não? Não depende de mim, mas não vou estar a fingir", começou por referir, antes de desenvolver o seu ponto de vista."Estou a dar a minha opinião sobre as coisas positivas e negativas, é assim que sou. Há pessoas que gostam mais do programa [do fim de semana], mas eu não gosto. Cresci a olhar para o rendimento e é dessa forma que vejo as coisas. Gosto de estar em Las Vegas, mas não tanto para correr. É 99% de espetáculo e 1% de desporto. São coisas que, para mim, se podiam saltar. Estás ali parado a olhar, pareces um palhaço", concluiu.Refira-se que Max Verstappen já se sagrou campeão de Fórmula 1 esta temporada, somando 17 vitórias até ao momento. O holandês, de resto, é o 4.º piloto com mais triunfos da história da modalidade (52), a uma de alcançar o registo do alemão Sebastian Vettel.sexta-feira às 4h30sexta-feira às 8 horassábado às 4h30sábado às 8 horasdomingo às 6 horas