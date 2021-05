Max Verstappen: «Assumir a liderança no campeonato sabe bem»

A vitória de Max Verstappen no Grande Prémio de Mónaco, em França, colocou o piloto holandês e a Red Bull no topo da classificação de pilotos e de construtores de Fórmula 1, uma posição que o '33' quer manter "até à corrida final".





"[Monaco] foi um fim-de-semana muito bom para nós, claro. Foi muito bom vencer lá, até porque nunca tinha terminado no pódio lá. Assumir a liderança do campeonato sabe bem, mas temos de continuar lá até à corrida final, isso é o que realmente importa", começou por dizer Max Verstappen, em declarações ao sítio oficial da Fórmula 1 na Internet.O último GP foi o pior resultado da Mercedes na temporada (Bottas não terminou e Lewis Hamilton foi sétimo), algo que o holandês não espera que se repita este fim-de-semana."Espero uma Mercedes forte. A pista é boa, mas não é uma das minhas favoritas para ser sincero. Nunca terminei no pódio lá, por isso acho que é altura de mudar isso. Vamos ver o quão competitivos estamos. Onde estamos agora sabe bem, claro, e mostra que tivemos um arranque de temporada decente. Ainda temos muito a melhorar", acrescentou.Já Sergio Pérez aponta as baterias à fase de qualificação, aquele que diz ser o ponto a melhorar da equipa. "Estou ansioso por Baku. Espero que consigamos apresentar-nos fortes na qualificação porque já provámos que o nosso ritmo de corrida está entre os melhores. Só precisamos de melhorar os nossos sábados e estaremos bem", atirou.O Grande Prémio do Azerbaijão arranca no próximo 4 de junho, com a corrida agendada para dois dias depois.