Max Verstappen conquista Grande Prémio do México de Fórmula 1

Max Verstappen conquistou este domingo o Grande Prémio do México de Fórmula 1, uma corrida em que o holandês partiu da terceira posição da grelha de partida. Lewis Hamilton (Mercedes) terminou em segundo lugar (+16.555), enquanto que o mexicano Sergio Pérez, piloto da Red Bull que corria em casa, concluiu a corrida no último lugar do pódio (+17.752).

Valtteri Bottas (Mercedes), que largou este domingo da 'pole position' após ser o mais rápido na qualificação, sofreu um toque de Daniel Ricciardo logo após a curva 1 na primeira volta e terminou no 14.º posto, sem conseguir qualquer ponto para a scuderia alemã no campeonato de construtores.

Com este triunfo, Max Verstappen aumentou para 19 pontos a vantagem sobre Lewis Hamilton no campeonato de construtores, com o holandês a somar agora 312.5 pontos, contra os 293.5 do britânico, isto porque Valtteri Bottas conseguiu fazer a volta mais rápida da prova mesmo na última volta da corrida.