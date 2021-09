Max Verstappen conquista pole position no GP da Holanda

Max Verstappen (Red Bull) não desiludiu e conseguiu a pole position no GP da Holanda de Fórmula 1 com um tempo de 1:08,885 minutos. A correr em casa, o piloto holandês superiorizou-se aos dois Mercedes que fecharam o pódio. Lewis Hamilton, atual número um no mundial de pilotos, ficou a apenas 0,038 segundos da volta mais rápida de Verstappen enquanto que Valtteri Bottas ficou a 0,337s.





Pierre Gasly (AlphaTauri) foi uma das surpresas da tarde de sábado ao acabar em quarto lugar com o tempo de 1:09,478 minutos. Carlos Sainz (Ferrari), que estava em dúvidas para a qualificação após o, vai partir do sexto lugar, atrás do seu colega de equipa, Charles Leclerc.A qualificação ficou marcada pelas duas 'red flags' dos pilotos da Williams ainda na Q2, segunda sessão de qualificação. George Russell, que conquistou o seu primeiro pódio da carreira no GP da Bélgica, foi o primeiro a bater nas barreiras de segurança levando à primeira interrupção. No recomeço foi a vez de Nicholas Latifi também embater nas barreiras levando ao fim precoce da Q2, o que levou a que Lando Norris (McLaren) ficasse de fora da Q3 pela primeira vez esta temporada.Sérgio Pérez, colega de Max Verstappen, foi eliminado ainda na Q1 e vai partir do 16º lugar.O GP em Zandvoort realiza-se no domingo às 14h.