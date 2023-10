Max Verstappen consegue a 50.ª vitória na Fórmula 1 nos Estados Unidos

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou hoje a sua 50.ª vitória na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prémio dos Estados Unidos, 18.ª corrida do ano, depois de largar da sexta posição da grelha.O piloto da Red Bull concluiu as 56 voltas com o tempo de 1:35.21,362 horas, deixando na segunda posição o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), a 2,225 segundos, com o também britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 10,730 segundos.

Foi o 750.º pódio com pilotos britânicos da história da Fórmula 1. Esta foi, também, a 15.ª vitória de Max Verstappen esta temporada, igualando o máximo de triunfos na mesma época que já tinha conseguido em 2022.

Com 50 corridas vencidas, o já virtual tricampeão mundial ocupa o quinto lugar na lista dos mais vitoriosos de sempre da modalidade, a apenas um triunfo do francês Alain Prost (51) e a três do alemão Sebastian Vettel, que ocupa o degrau mais baixo do pódio, com 53.

"É incrível conseguir aqui a minha 50.ª vitória. Vamos tentar mais", prometeu. Largando do sexto lugar, o piloto da Red Bull demorou 28 das 56 voltas previstas a chegar à liderança.

Depois do ritmo imparável seguido na véspera, na corrida sprint, em que ganhou meio segundo por volta à concorrência, hoje optou por uma toada mais segura, até porque sentiu problemas com os travões desde o início. "No início não queria destruir os pneus e senti dificuldades com os travões", explicou Verstappen, no final. Com esta vitória, o piloto da Red Bull chegou, também, aos 466 pontos no campeonato, o que representa um novo máximo na história da Fórmula 1.

Neste final de campeonato, com os dois títulos já entregues a Verstappen (o de pilotos) e à Red Bull (o de construtores), o ponto de interesse tem sido a luta pelo segundo lugar. Lewis Hamilton voltou a recuperar terreno face ao mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que hoje foi apenas quinto.

O piloto mexicano, apesar de tripular uma versão do carro mais dominador de todo o pelotão, tem perdido terreno e hoje cedeu oito pontos para Lewis Hamilton, que está, agora, a 19 do segundo lugar, quando faltam disputar quatro provas.

A próxima ronda será precisamente no México, dentro de uma semana.