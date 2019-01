Max Verstappen cumpriu castigo da Fórmula 1 na corrida de Formula E

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) cumpriu este sábado um dos dois dias de serviço comunitário a que tinha sido condenado devido a um incidente com o francês Esteban Ocon, no GP do Brasil de Fórmula 1 de 2018."Verstappen irá passar o dia como observador dos comissários [na prova de Marraquexe de Fórmula E], seguindo de perto o seu trabalho num evento do mais alto nível do desporto motorizado internacional como parte de uma abordagem educativa e informativa adotada pela FIA neste assunto", lê-se numa nota da Federação Internacional do Automóvel, divulgada hoje.O holandês foi sentenciado a dois dias de serviço comunitário depois de ter confrontado fisicamente Esteban Ocon (Force India) na sala de pesagem após a corrida brasileira, na sequência de um toque entre os dois durante a prova, que fez Verstappen perder a liderança e a possibilidade de vitória.O piloto da Red Bull recusou fazer algo que o fizesse "parecer um idiota" pois considera já ter sido "muito maltratado" após o incidente.