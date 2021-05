Max Verstappen deixa críticas ao circuito de Portimão: «Espero não voltar»

Max Verstappen não conseguiu travar Lewis Hamilton no GP Portugal e no final da corrida de ontem o piloto da Red Bull atribuiu culpas ao circuito. O holandês queixou-se da falta de aderência e disse, em declarações à 'Sky Sports', esperar não ter de voltar ao Algarve no próximo ano.





"Não gostei do fim de semana por causa dos níveis de aderência. Espero que não tenhamos de voltar aqui", disse o piloto, que foi segundo classificado em Portimão."Barcelona sim, é bom", acrescentou, referindo-se ao GP Espanha, a próxima prova do Mundial. "É um bom circuito para um carro de Fórmula 1 e penso que aí vamos ver a progressão das equipas relativamente ao início da época.""Aqui eu estava claramente com falta de aderência, com falta de velocidade. Não conseguia colocar pressão na Mercedes", constatou Verstappen.O holandês arrancou da terceira posição, terminou atrás de Hamilton e à frente de Valtteri Bottas, que tinha largado da pole position.