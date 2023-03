Max Verstappen domina primeira sessão de treinos na Arábia Saudita

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Arábia Saudita não trouxe nenhuma novidade de realce, já que Max Verstappen mostrou uma vez mais estar numa classe à parte em relação aos demais. O holandês, que até passou uma semana complicada devido a um problema de estômago, foi o mais rápido da sessão, sendo inclusivamente o único piloto a rodar no minuto 1:29 (fez 1:29.617).Checo Pérez acabou a sessão em Jeddah com o segundo mais rápido, mas a 0.483 segundos do colega de equipa. Seguiram-se os dois Aston Martin, com dois tempos que, apesar de ficarem bem longe de Max e Checo, mostram que os monolugares da equipa britânica estão mesmo na luta pelos lugares cimeiros e que o resultado da ronda inaugural não foi um acaso. Tal com no Bahrain, Fernando Alonso voltou a ser o melhor (a 0.698 de Verstappen), logo seguido por Lance Stroll, a 0.960 do holandês.Seguiram-se na tabela de tempos os dois Mercedes, já a mais de um segundo, com George Russell a ser quinto (a 1.154) e Lewis Hamilton sexto (a 1.170). Já Carlos Sainz foi o melhor Ferrari, em sétimo, a 1.307 do tempo do campeão do Mundo, ao passo que Charles Leclerc começou o fim de semana claramente com o pé esquerdo, ao ser apenas o 11.º, com um melhor registo a 1.501. O monegasco, refira-se, vai ser penalizado em dez lugares na grelha de domingo, pelo que um resultado desta dimensão na qualificação o atiraria... para o último lugar!Ainda esta sexta-feira os carros voltam à pista para a segunda sessão, marcada para as 17 horas (de Lisboa).