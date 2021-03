Max Verstappen domina terceiro treino livre do GP do Bahrain e é favorito à pole position

Max Verstappen (Red Bull) dominou a terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain, cuja corrida se realiza amanhã e marca o arranque da nova temporada da Fórmula 1.





O piloto holandês, que havia sido o mais rápido nas duas sessões de ontem, voltou a superar toda a concorrência no circuito de Sakhir com um tempo de 1.30,577 melhorando, inclusive, os seus melhores registos da véspera (1.30,847 e 1.31,394).Lewis Hamilton (Mercedes), gastou mais 739 milésimas na sua melhor volta e foi segundo, enquanto Pierre Gasly (Alpha Tauri) foi o terceiro mais rápido da sessão, a pouco mais de um segundo de Verstappen.Com o pleno registado três sessões de treinos livres, Max Verstappen apresenta-se como grande favorito a garantir a pole position na sessão de qualificação, marcada para as 15 horas de hoje.