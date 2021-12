Max Verstappen e as penalizações: «As regras não se aplicam da mesma forma para todos»

O momento que marcou o GP da Arábia Saudita: Verstappen abrandou e chocou com Hamilton O momento que marcou o GP da Arábia Saudita: Verstappen abrandou e chocou com Hamilton

A carregar o vídeo ...

O seu estilo de pilotagem mais agressiva já lhe valeu uma série de sanções, mas Max Verstappen sente-se injustiçado e não entende por que outros pilotos não merecem a mesma atenção por parte dos comissários da FIA."Claramente as regras não se aplicam da mesma forma para todos. As coisas que fiz para me defender, outros também as fizeram e nem receberam uma menção ou uma penalização. Por isso não entendo, eu estou apenas a competir. Se lutas na parte da frente da corrida as pessoas criticam-te mais, mas não entendo", contou o holandês à imprensa do seu país.O piloto da Red Bull, que domingo vai discutir com Lewis Hamilton, na última prova do campeonato, em Abu Dhabi, o título mundial, considera que as críticas de que tem sido alvo são excessivas. "As críticas estão normais, mas pela minha parte o mais injusto é que me tratam de forma diferente relativamente a outros pilotos. Claramente os outros pilotos podem 'safar-se' e eu não. Penso que isto é um pequeno problema."Quando lhe perguntaram se vai mudar a sua forma de pilotar na corrida de domingo, Verstappen explicou: "Para ser sincero, a única coisa que peço é que seja justo para todos porque claramente esse não é o caso neste momento. Não sinto que tenha feito nada de mal, se todo os fazem não está mal. Por que deveria mudar quando a outros permitem pilotar assim? Toda a gente devia poder pilotar assim."Depois, deixou recados a Hamilton relativamente à última corrida, na Arábia Saudita, onde foi penalizado em 5 segundos por sair da pista e aproveitar a vantagem que isso lhe deu, mantendo a posição à frente do britânico. "Outras pessoas fazem exatamente o mesmo e não recebem nada, porque os dois estávamos fora da pista. Estávamos fora da linha branca na curva 1 e de alguma maneira consideraram que a culpa era minha, mas não concordo."