Max Verstappen é o novo embaixador global da Heineken 0.0

O holandês Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, foi esta semana anunciado como novo embaixador global da Heineken 0.0. A nova parceria com o piloto de 25 anos foca-se na versão sem álcool da marca e tem como objetivo promover o consumo responsável de bebidas alcoólicas e envolver a nova geração de adeptos numa série de ações criativas sobre o tema. A primeira iniciativa será o ‘Player 0.0’, um novo e entusiasmante jogo que Heineken e Verstappen estão a trabalhar em conjunto e irá proporcionar uma nova experiência de corrida virtual para os fãs, que vão ter a oportunidade de testar os motores frente a alguns dos melhores pilotos do mundo."Sendo eu próprio da Holanda, é verdadeiramente especial associar-me a uma marca holandesa icónica como a Heineken. As pessoas que me conhecem sabem que sou muito determinado e, como condutor, não quero deixar margem para erros. É por isso que estou entusiasmado por fazer parte da campanha 'When You Drive, Never Drink' para ajudar a aumentar a consciência das pessoas para o consumo responsável. E sendo eu próprio um jogador ávido e apaixonado de Sim Racer, sinto-me muito entusiasmado por participar na nova iniciativa de jogo que estamos a desenvolver, o ‘Player 0.0.’", afirmou Max Verstappen.A Heineken anunciou também uma parceria oficial com a equipa Red Bull Racing, com o intuito de potenciar campanhas de estilo de vida saudável em áreas como a música ou o gaming, além de promoverem em conjunto a campanha 'When You Drive, Never Drink'."Todas as grandes equipas precisam de grandes parceiros para ajudar a apoiá-los na sua viagem. Estamos muito entusiasmados por adicionar a Heineken à lista dos nossos parceiros globais com a sua marca sem álcool, Heineken 0.0, que nos irá levar ao próximo nível. A Heineken 0.0 tornou-se uma parte importante da enorme família F1 em todo o mundo, dentro e fora da pista de corrida, e mal podemos esperar para trabalhar em conjunto", sublinhou Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull.Estas novas parcerias reforçam a ligação de Heineken à F1, que já provou ser altamente bem-sucedida no crescimento da pegada global da marca. "Estamos muito entusiasmados não só com a parceria com o atual campeão mundial, mas também com a associação à Red Bull Racing. Max [Verstappen] é um ícone holandês e global. É o embaixador perfeito para Heineken 0.0 e a sua paixão, dentro e fora da pista, na comunidade Sim Racing, expandirá a nossa mensagem para o mundo do gaming com o ‘Player 0.0’. Em simultâneo, estaremos a impulsionar o consumo responsável, que é o nosso principal objetivo", explicou Bram Westenbrink, Global Head de Heineken.