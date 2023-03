Max Verstappen em confusão com a Nike por causa de marca de roupa

Para lá das batalhas que trava nas pistas do Mundial de Fórmula 1, onde normalmente é quem leva a melhor, Max Verstappen viu-se agora envolvido numa outra luta inesperada. Nos tribunais, com a toda poderosa marca norte-americana Nike. Em causa está o lançamento da sua linha de roupa exclusiva, que o piloto holandês queria intitular de "Max 1".A escolha é lógica, em face do seu primeiro nome e do facto de ser também o número 1 no paddock. O problema? Segundo o jornal 'De Limburger', a Nike considera que esse nome é muito similar ao da sua coleção mais bem sucedida, a "Air Max", e contestou o registo dessa nova marca. E, ao que parece, a decisão foi-lhe favorável."Ambas as marcas contêm a palavra 'Max', mesmo que esteja em posições distintas. Nas marcas registradas invocadas, os elementos AIR e MAX têm um peso equivalente na impressão global. A marca contestatória tem o ênfase na palavra 'MAX'. O número 1 é relacionado com uma especificação de MAX. Nesse sentido, as duas marcas chocam. Os bens em que estão são parcialmente idênticos e similares. Visualmente e auditivamente há uma certa similaridade entre as marcas", pode ler-se na decisão do Departamento do Benelux para a Propriedade Intelectual."Este departamento considera que há uma possibilidade de confusão no público, levando-o a achar que as marcas registadas evocadas pertencem à mesma marca ou, quando for o caso, de empresas ligadas financeiramente", acrescenta.