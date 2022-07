Max Verstappen: «Foi como uma corrida de sprint deveria ser sempre, prego a fundo»

Max Verstappen conquistou este sábado mais 8 pontos na sua corrida rumo à revalidação do título mundial de Fórmula 1 ao vencer a prova de sprint no traçado de Spielberg, na Áustria. Em declarações no final da corrida, o campeão mundial de 2021 mostrou-se satisfeito pelo triunfo, comentando ainda o forte apoio holandês que recebeu desde as bancadas do Red Bull Ring.





"Foi uma boa corrida. Foi como uma corrida de sprint deveria ser sempre - bem direta. Penso que fiz uma corrida decente, tínhamos um ritmo bom desde o início e penso que depois disso tivemos muito próximos dos dois carros da Ferrari. É claro que eles também estavam a lutar um pouco, por isso consegui alguma vantagem, e depois disso fomos muito semelhantes no ritmo. Por isso, para amanhã espero uma batalha muito interessante. É óbvio que será mais longa, por isso será mais complicado com os pneus", começou por dizer o piloto da Red Bull.

Quanto à forte presença e apoio de fãs holandeses nas bancadas do Red Bull Ring, Verstappen assumiu: "Foi ótimo de se ver. Muito fumo [laranja] no final, mas foi bom."

Já Pérez mostrou-se satisfeito com o desempenho do seu RB18. "Penso que foi o máximo que poderíamos fazer. O George [Russell] estava um pouco longe ainda, por isso penso que foi o melhor que poderíamos ter feito em termos de reduzir os danos [da qualificação]. Agora é olhar em frente, penso que podemos lutar por um pódio desde P5. Esse vai ser o nosso objetivo. Espero conseguir alcançá-lo", assumiu.