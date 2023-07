Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro dia em Silverstone: Williams surpreendeu

O primeiro dia em Silverstone arrancou com algumas surpresas, a começar logo pela Williams. No fim de semana em que a escuderia nove vezes campeã mundial de construtores se prepara para atingir os 800 Grande Prémios da sua história, a dupla Alexander Albon e Logan Sargeant esteve em grande destaque. O tailandês terminou as duas primeiras sessões de treinos livres como o terceiro mais rápido (1:29.089s na FP1) e 1:28.296s na FP2). Já o norte-americano, depois de um modesto 17.º tempo na primeira sessão, surpreendeu tudo e todos ao colocar o seu Williams entre os cinco mais rápidos da segunda sessão, com 1:28.766s (+0.688s que Max Verstappen).

Como já se apercebeu, no que diz respeito ao topo da folha de tempos não houve grande novidade. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, 'dizimou' a concorrência e fechou o primeiro dia em solo britânico como o mais veloz. Ainda assim, o bicampeão mundial não se livrou de uma concorrência feroz de Carlos Sainz - ainda que apenas na primeira sessão -, com o espanhol a fazer a sua melhor volta apenas 22 milésimos mais lento que o rival (1:28:100s). Já Charles Leclerc, que tinha sido o quinto mais rápido na primeira sessão do dia, acabou por não correr na FP2 devido a um problema elétrico no seu carro.

A Fórmula 1 regressa já amanhã [sábado] com a terceira sessão de treinos livres, que está prevista iniciar-se às 11:30 e terminar uma hora depois (12:30) e com a sessão de qualificação, esta última agendada para as 15 horas. Como já é habitual, a corrida será domingo, pelas 15 horas de Lisboa.



Eis os tempos da FP1 e FP2:

FP1 CLASSIFICATION



It's Max Verstappen on top in the first session at Silverstone #BritishGP #F1