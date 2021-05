Max Verstappen foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP do Mónaco

Max Verstappen (Red Bull) foi esta manhã o mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Mundial de Fórmula 1. Com a melhor volta em 1.11,294 segundos, o piloto holandês terminou à frente da dupla da Ferrari (Carlos Sainz e Charles Leclerc), que havia dominado os dois primeiros treinos na quinta-feira.





O campeão em título e líder do campeonato, Lewis Hamilton (Mercedes), foi apenas o 7.º na sessão deste sábado, marcada por duas bandeiras vermelhas na sequência de dois acidentes, primeiro com Nicholas Latifi (Williams) e depois com Mick Schumacher (Haas), este último a ditar o final da sessão três minutos antes do previsto.Esta tarde, às 14 horas, realiza-se a qualificação para a corrida de amanhã, também marcada para as 14 horas.